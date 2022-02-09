"При***ків багато": у Росії запропонували прибрати хокей з Олімпіади

Жарт не вдався.

Канадська журналістка Сара Дженкінс з іронією відреагувала на пропозицію прибрати жіночий хокей із програми Олімпійських ігор та нарвалася на критику росіян. Заслужений тренер СРСР із фігурного катання Тетяна Тарасова перейшла на образи.

Відповідний коментар Тарасової доступний на сайті РБ-Спорт.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Дженкінс на своїй сторінці у Twitter пожартувала, що з Олімпіади треба прибрати всі види спорту, в яких домінує одна нація, зокрема фігурне катання, де сильні російські спортсмени.

"Більше ніякого фігурного катання через Росію. Ковзанярський спорт повинен піти через Нідерланди. Бобслей слід виключити, тому що там господарюють німці. Більше ніяких лижних гонок через Норвегію", — пожартувала Дженкінс. У РФ жарт не оцінили, й журналістка стала об’єктом нападок із боку росіян. Через деякий час вона опублікувала пост, у якому зізналася, що це було іронією. Одна любителька спорту з Канади хотіла прибрати жіночий хокей із програми Ігор через домінацію північноамериканських країн, а Дженкінс вирішила пожартувати й про інші види спорту.

"Це була іронія! Жінка з Канади написала статтю, що жіночий хокей не повинен брати участь в Олімпійських іграх, тому що Канада та США завжди перемагають. Тому я вказала на інші країни, які домінують у спорті. Це був сарказм", — написала Дженкінс.

Лідер партії "Комуністи Росії" Сергій Малінкович заявив, що у відповідь треба заборонити хокей, де традиційно сильно виступає Канада. До речі, чинним олімпійським чемпіоном з хокею серед чоловіків є збірна олімпійських спортсменів із Росії.

"Ми знаходимося на тому етапі, коли західний світ живе в епосі сюрреалізму. Поводяться як розпещені діти — ось Росія виграє постійно, отже, треба прибрати цей вид спорту. Ми можемо виступити із зустрічною ініціативою. Канада звично хороша у хокеї. Можемо також запропонувати. його прибрати. Канадська журналістка — просто хвора людина", — цитує Малінковича sport24.

"Я не розумію, яка у них мотивація, коли вони кажуть такі речі про нас. Що їм Росія такого зробила? При***ків багато! Я не хочу обговорювати їх", — прокоментувала твіт канадки Тарасова.

"Телеграф" нагадує, що хокейний матч між жіночими збірними Олімпійського комітету Росії (ОКР) та Канади завершився скандалом.

9 лютого на Олімпіаді у Пекіні проходить 5-й медальний день. Усі медальні результати тут.