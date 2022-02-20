Российский фигурист послал президента МОК

В РФ недовольны высказываниями функционера.

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин резко обратился к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, который заявил о жестокости россиян на Олимпийских играх в Пекине.

Ягудин адресовал сообщение Баху на своей страничке в Instagram, передает "Чемпионат".

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Бах на одной из пресс-конференций заявил, что увидел "холодное отношение" со стороны российского тренера Этери Тутберидзе к 15-летней Камиле Валиевой, которая провалила допинг-тест. В ответ на это Ягудин выругался в адрес Томаса.

"Томас Бах… Да ну вас (нецензурное слово)", — написал Ягудин, правда, позднее россиянин удалил сообщение.

Отметим, МОК был против выступления Валиевой в произвольной программе на Олимпиаде, однако по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) фигуристка ОКР была допущена до соревнований. Камила провалила произвольную программу и заняла лишь 4-е место в личном турнире. В РФ винят в этом Запад.

К слову, Валиева вместе с командой ОКР выиграла командный турнир на Играх-2022, правда, МОК отказывается награждать фигуристов, пока в "деле Валиевой" не будет поставлена точка.