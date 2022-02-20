Російський фігурист надіслав президента МОК

У РФ незадоволені висловлюваннями функціонера.

Олімпійський чемпіон 2002 року в чоловічому одиночному катанні Олексій Ягудін різко звернувся до президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томаса Баха, який заявив про жорстокість росіян на Олімпійських іграх у Пекіні.

Ягудін адресував повідомлення Баху на своїй сторінці в Instagram, передає "Чемпіонат".

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Бах на одній із пресконференцій заявив, що побачив "холодне ставлення" з боку російського тренера Етері Тутберідзе до 15-річної Каміли Валієвої, яка провалила допінг-тест. У відповідь Ягудін вилаявся на адресу Томаса.

"Томас Бах ... Та ну вас (нецензурне слово)", — написав Ягудін, правда, пізніше росіянин видалив повідомлення.

Зазначимо, МОК був проти виступу Валієвої у довільній програмі на Олімпіаді, однак за рішенням Спортивного арбітражного суду (CAS) фігуристку ОКР було допущено до змагань. Каміла провалила довільну програму та посіла лише 4-е місце в особистому турнірі. У РФ звинувачують у цьому Захід.

До речі, Валієва разом із командою ОКР виграла командний турнір на Іграх-2022, щоправда, МОК відмовляється нагороджувати фігуристів, доки у "справі Валієвої" не буде поставлена крапка.