"Днепр-1" - "Алкмаар": где и когда смотреть матч Лиги конференций

Днепровский коллектив стартует в Лиге конференций

В четверг, 8 сентября, СК "Днепр-1", который занял 3-е место в чемпионате Украины 2021/22, стартует в основном раунде еврокубка матчем против нидерландского АЗ "Алкмаара". В прямом эфире в Украине игру покажет megogo.

Об этом сообщает официальный сайт транслятора. Матч 1-го тура группового раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2022/23 "Днепр-1" — "Алкмаар" начнется в 22:00 по киевскому времени.

Игра "Днепр-1" — "Алкмаар" пройдет в словацком городе Кошице на местной футбольной арене. К слову, букмекеры абсолютно не верят в украинский коллектив. Добавим, что во 2-м туре днепряне встретятся с кипрским "Аполлоном" (15 сентября), а в третьем — с ФК "Вадуц" (6 октября).

Напомним, "Днепр-1" не сумел преодолеть квалификационный раунд плей-офф в Лиге Европы, уступив кипрскому АЕКу Ларнака с общим счетом 5:1.

К слову, в четверг пройдет и игра киевского "Динамо" в Лиге Европы против "Фенербахче". А вот "Шахтер" свой матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против РБ "Лейпциг" проведет во вторник, 6 сентября.