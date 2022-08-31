"Дніпро-1" — "Алкмаар": де і коли дивитись матч Ліги конференцій

Дніпровський колектив стартує у Лізі конференцій

У четвер, 8 вересня, СК "Дніпро-1", який посів 3-е місце у чемпіонаті України 2021/22, стартує в основному раунді єврокубку матчем проти нідерландського АЗ "Алкмаара". У прямому ефірі в Україні гру покаже megogo.

Про це повідомляє офіційний сайт транслятора. Матч 1-го туру групового раунду Ліги конференцій УЄФА сезону 2022/23 "Дніпро-1" — "Алкмар" розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Гра "Дніпро-1" — "Алкмаар" пройде у словацькому місті Кошиці на місцевій футбольній арені. Букмекери абсолютно не вірять в український колектив. Додамо, що у 2-му турі дніпряни зустрінуться з кіпрським "Аполлоном" (15 вересня), а в третьому — з ФК "Вадуц" (6 жовтня).

Нагадаємо, "Дніпро-1" не зумів подолати кваліфікаційний раунд плей-офф у Лізі Європи, поступившись кіпрському АЕКу Ларнака із загальним рахунком 5:1.

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До речі, у четвер пройде і гра київського "Динамо" у Лізі Європи проти "Фенербахче". А ось "Шахтар" свій матч 1-го туру групового раунду Ліги чемпіонів проти РБ "Лейпциг" проведе у вівторок, 6 вересня.