"Шахтер" — "Динамо": где и когда смотреть суперматч чемпионата Украины

Центральный матч 7 тура пройдет во Львове

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" после тяжелой еврокубковой недели сыграютключевой поединок 1-го круга чемпионата Украины сезона 2022/23. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию встречи 7 тура УПЛ "Шахтер" — "Динамо".

В прямом эфире в Украине матч "Горняков" с "Бело-синими" эксклюзивно покажут на OTT-платформе setantasports.com. Об этом сообщает пресс-служба сервиса в Instagram.

Отмечается, что все средства от новых подписок, которые будут оформлены с 14 по 16 октября, будут переданы в фонд United24. Матч "Шахтер" — "Динамо" состоится в воскресенье, 16 октября, начало встречи — в 17:00 по киевскому времени. Добавим, что "Шахтер" на данный момент находится среди лидеров первенства, а "Динамо", стартовавшее со скрипом, занимает лишь 8 позицию.

Турнирное положение команд в УПЛ

Напомним, "Шахтер" в 4-м туре Лиги чемпионов дал бой "Реалу" (1:1). Киевское "Динамо", в свою очередь, вновь опозорилось в Лиге Европы, проиграв в Кракове французскому "Ренну" (0:1). Добавим, "Днепр-1" сумел вырвать победу у "Вадуца" из Лихтенштейна в матче 4-го тура Лиги конференций (2:1).