"Шахтар" — "Динамо": де і коли дивитись суперматч чемпіонату України

Центральний матч 7 туру відбудеться у Львові

Донецький "Шахтар" та київське "Динамо" після важкого єврокубкового тижня зіграють ключовий поєдинок 1-го кола чемпіонату України сезону 2022/23. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію зустрічі 7 туру УПЛ "Шахтар" — "Динамо".

У прямому ефірі в Україні матч "Гірників" із "Біло-синіми" ексклюзивно покажуть на OTT-платформі setantasports.com. Про це повідомляє пресслужба сервісу в Instagram.

Зазначається, що всі кошти від нових передплат, які будуть оформлені з 14 по 16 жовтня, будуть передані до фонду United24. Матч "Шахтар" — "Динамо" відбудеться в неділю, 16 жовтня, початок зустрічі — о 17:00 за київським часом. Додамо, що "Шахтар" на цей час перебуває серед лідерів першості, а "Динамо", яке стартувало зі скрипом, посідає лише 8 позицію.

Турнірне становище команд в УПЛ

Нагадаємо, "Шахтар" у 4-му турі Ліги чемпіонів дав бій "Реалу" (1:1). Київське "Динамо", у свою чергу, знову зганьбилося в Лізі Європи, програвши в Кракові французькому "Ренну" (0:1). Додамо, "Дніпро-1" зумів вирвати перемогу у "Вадуца" з Ліхтенштейну у матчі 4-го туру Ліги конференцій (2:1).