"Шахтер" - "Динамо": букмекеры оценили шансы команд перед дерби

Центральная игра тура состоится во Львове

"Горняки" и "Бело-синие" проведут матч 7-го тура чемпионата Украины сезона 2022/23 после тяжелейших поединков в еврокубках. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" — "Динамо".

Киевский клуб является аутсайдером в противостоянии с дончанами. Об этом сообщает pm.ua.

По мнению специалистов, шансы "Шахтера" немного выше. На успех "Горняков" можно сделать ставку с коэффициентом 2,17 (вероятность 46% при марже букмекеров 5%). Триумф "Динамо" и ничья менее вероятны — коэффициенты 3,15 (32%) и 3,65 (27%) соответственно. Добавим, букмекеры считают, что встреча, вероятнее всего, завершится вничью 1:1 (коэффициент 7,90).

Прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины "Шахтер" — "Динамо" (данные за 15 октября):

Пари-Матч: (победа "Шахтера" 2,17 — ничья 3,65 — победа "Динамо" 3,15)

Матч 7-го тура чемпионата Украины "Шахтер" — "Динамо" состоится в воскресенье, 16 октября, начало встречи — в 17:00 по киевскому времени. Этот поединок покажут в Украине эксклюзивно на ОТТ-платформе.

Напомним, "Шахтер" в последнем матче Лиги чемпионов сыграл вничью с "Реалом" (1:1). "Динамо", в свою очередь, в 4-м туре Лиги Европы, проиграло французскому "Ренну" (0:1).