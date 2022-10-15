"Шахтар" — "Динамо": букмекери оцінили шанси команд перед дербі

Центральна гра туру відбудеться у Львові

"Гірники" та "Біло-сині" проведуть матч 7-го туру чемпіонату України сезону 2022/23 після важких поєдинків у єврокубках. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" — "Динамо".

Київський клуб є аутсайдером у протистоянні з донеччанами. Про це повідомляє pm.ua.

На думку фахівців, шанси "Шахтаря" трохи вищі. На успіх "Гірників" можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,17 (імовірність 46% при маржі букмекерів 5%). Тріумф "Динамо" та нічия менш ймовірні — коефіцієнти 3,15 (32%) і 3,65 (27%) відповідно. Додамо, букмекери вважають, що зустріч, найімовірніше, завершиться внічию 1:1 (коефіцієнт 7,90).

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату України "Шахтар" — "Динамо" (дані за 15 жовтня):

Парі-Матч: (перемога "Шахтаря" 2,17 — нічия 3,65 — перемога "Динамо" 3,15)

Матч 7-го туру чемпіонату України "Шахтар" — "Динамо" відбудеться у неділю, 16 жовтня, початок зустрічі — о 17:00 за київським часом. Цей поєдинок покажуть в Україні ексклюзивно на ОТТ-платформі.

Нагадаємо, "Шахтар" в останньому матчі Ліги чемпіонів зіграв унічию з "Реалом" (1:1). "Динамо", у свою чергу, у 4-му турі Ліги Європи, програло французькому "Ренну" (0:1).