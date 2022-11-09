Франция объявила состав на ЧМ-2022: кто будет защищать титул

В составе французов играет обладатель "Золотого мяча"-2022 Карим Бензема

Сборная Франции едет в Катар в статусе действующего чемпиона мира. Главный тренер команды Дидье Дешамом определился с футболистами, которые будет защищать титул. Кстати, читайте наш гид по мундиалю, который расскажет все о том, что будет происходить в Катаре.

Заявка Франции на ЧМ-2022

Вратари: Альфонс Ареоля ("Вест Хэм", Англия), Уго Льорис ("Тоттенхэм", Англия), Стив Манданда ("Ренн").

Альфонс Ареоля ("Вест Хэм", Англия), Уго Льорис ("Тоттенхэм", Англия), Стив Манданда ("Ренн"). Защитники: Люка Эрнандес ("Бавария", Германия), Тео Эрнандес ("Милан", Италия), Преснель Кимпембе ("ПСЖ"), Ибраима Конате ("Ливерпуль", Англия), Жюль Кунде ("Барселона", Испания), Бенжамен Павар ("Бавария", Германия), Вильям Салиба ("Арсенал", Англия), Дайо Упамекано ("Бавария", Германия), Рафаэль Варан ("Манчестер Юнайтед", Англия).

Люка Эрнандес ("Бавария", Германия), Тео Эрнандес ("Милан", Италия), Преснель Кимпембе ("ПСЖ"), Ибраима Конате ("Ливерпуль", Англия), Жюль Кунде ("Барселона", Испания), Бенжамен Павар ("Бавария", Германия), Вильям Салиба ("Арсенал", Англия), Дайо Упамекано ("Бавария", Германия), Рафаэль Варан ("Манчестер Юнайтед", Англия). Полузащитники: Эдуардо Камавинга ("Реал", Испания), Юссуф Фофана ("Монако"), Маттео Гендузи ("Марсель"), Адриен Рабьо ("Ювентус", Италия), Орельен Тчуамени ("Реал", Испания), Жордан Верету ("Марсель"), Кингсли Коман ("Бавария", Германия), Усман Дембеле ("Барселона", Испания).

Эдуардо Камавинга ("Реал", Испания), Юссуф Фофана ("Монако"), Маттео Гендузи ("Марсель"), Адриен Рабьо ("Ювентус", Италия), Орельен Тчуамени ("Реал", Испания), Жордан Верету ("Марсель"), Кингсли Коман ("Бавария", Германия), Усман Дембеле ("Барселона", Испания). Нападающие: Карим Бензема ("Реал", Испания), Оливье Жиру ("Милан", Италия), Антуан Гризманн ("Атлетико", Испания), Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Кристофер Нкунку ("Лейпциг", Германия).

Напомним, что на чемпионате мира сборная Франции сыграет в одной группе с командами Австралии, Дании и Туниса. Интересно, что наставник австралийцев Грэм Арнолд не взял на мундиаль своего зятя.

Кстати в Украине "Суспільне Мовлення" будет транслировать все матчи чемпионата мира — 46 в прямом эфире и 18 в записи. Сборная Украины в стыковом матче проиграла Уэльсу и не смогла пробиться на ЧМ-2022.