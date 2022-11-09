Франція оголосила склад на ЧС-2022: хто захищатиме титул

У складі французів грає володар "Золотого м’яча"-2022 Карім Бензема

Збірна Франції їде до Катару у статусі чинного чемпіона світу. Головний тренер команди Дідьє Дешам визначився з футболістами, які захищатимуть титул. До речі, читайте наш гід з мундіалю, який розповість усе про те, що відбуватиметься у Катарі.

Заявка Франції на ЧС-2022

Воротарі: Альфонс Ареоля ("Вест Хем", Англія), Уго Льоріс ("Тоттенхем", Англія), Стів Манданда ("Ренн").

Альфонс Ареоля ("Вест Хем", Англія), Уго Льоріс ("Тоттенхем", Англія), Стів Манданда ("Ренн"). Захисники: Люка Ернандес ("Баварія", Німеччина), Тео Ернандес ("Мілан", Італія), Преснель Кімпембе ("ПСЖ"), Ібраїма Конате ("Ліверпуль", Англія), Жюль Кунде ("Барселона", Іспанія), Бенжамен Павар ("Баварія", Німеччина), Вільям Саліба ("Арсенал", Англія), Дайо Упамекано ("Баварія", Німеччина), Рафаель Варан ("Манчестер Юнайтед", Англія).

Люка Ернандес ("Баварія", Німеччина), Тео Ернандес ("Мілан", Італія), Преснель Кімпембе ("ПСЖ"), Ібраїма Конате ("Ліверпуль", Англія), Жюль Кунде ("Барселона", Іспанія), Бенжамен Павар ("Баварія", Німеччина), Вільям Саліба ("Арсенал", Англія), Дайо Упамекано ("Баварія", Німеччина), Рафаель Варан ("Манчестер Юнайтед", Англія). Півзахисники: Едуардо Камавінга ("Реал", Іспанія), Юссуф Фофана ("Монако"), Маттео Гендузі ("Марсель"), Адрієн Рабйо ("Ювентус", Італія), Орельєн Тчуамені ("Реал", Іспанія), Жордан Верету ("Марсель"), Кінгслі Коман ("Баварія", Німеччина), Усман Дембеле ("Барселона", Іспанія).

Едуардо Камавінга ("Реал", Іспанія), Юссуф Фофана ("Монако"), Маттео Гендузі ("Марсель"), Адрієн Рабйо ("Ювентус", Італія), Орельєн Тчуамені ("Реал", Іспанія), Жордан Верету ("Марсель"), Кінгслі Коман ("Баварія", Німеччина), Усман Дембеле ("Барселона", Іспанія). Нападники: Карім Бензема ("Реал", Іспанія), Олів’є Жиру ("Мілан", Італія), Антуан Грізманн ("Атлетіко", Іспанія), Кіліан Мбаппе ("ПСЖ"), Крістофер Нкунку ("Лейпциг", Німеччина).

Нагадаємо, що на чемпіонаті світу збірна Франції зіграє в одній групі з командами Австралії, Данії та Тунісу. Цікаво, що наставник австралійців Грем Арнолд не взяв на мундіаль свого зятя.

До речі, в Україні "Суспільне Мовлення" транслюватиме всі матчі чемпіонату світу — 46 у прямому ефірі та 18 у записі. Збірна України у стиковому матчі програла Уельсу та не змогла пробитися на ЧС-2022.