Катар — Эквадор: видеообзор матча ЧМ-2022

Эннер Валенсия оформил дубль

Первый матч чемпионата мира по футболу проходит в городе в городе Аль-Хаур. Встречаются сборные Катара и Эквадора. Мы ведем онлайн-трансляцию матча. А здесь будем выкладывать видео голов и обзор поединка.

КАТАР — ЭКВАДОР — 0:2 (обновляется)

0:1. 16'. Валенсия (пен.)

0:2. 31'. Валенсия

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