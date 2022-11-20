Катар — Эквадор: видеообзор матча ЧМ-2022
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Эннер Валенсия оформил дубль
Первый матч чемпионата мира по футболу проходит в городе в городе Аль-Хаур. Встречаются сборные Катара и Эквадора. Мы ведем онлайн-трансляцию матча. А здесь будем выкладывать видео голов и обзор поединка.
КАТАР — ЭКВАДОР — 0:2 (обновляется)
0:1. 16'. Валенсия (пен.)
0:2. 31'. Валенсия
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