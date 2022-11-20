Катар — Еквадор: відеоогляд матчу ЧС-2022

Енер Валенсія оформив дубль

Перший матч чемпіонату світу з футболу пройшов у місті Аль-Хаур. У групі А зустрічалися господарі мундіалю збірна Катару та команда Еквадору. Ми вели онлайн-трансляцію матчу. А тут відео голів поєдинку.

КАТАР — ЕКВАДОР — 0:2

0:1. 16’. Валенсія (пен.)

0:2. 31’. Валенсія

Огляд матчу

Раніше компанія BCA Research змоделювала перебіг чемпіонату світу з футболу. За її прогнозами мундіаль має виграти Аргентина. У фіналі аргентинці обіграють Португалію.

Богиня під ліжком, пес-детектив та викрадення у Ріо: це історія Кубка світу з футболу. Доля трофея настільки унікальна, що за нею можуть знімати серіал. Цікаво, що переможці мундіалів тепер мають можливість торкнутися Кубка світу лише в день фіналу, а у постійне володіння отримують позолочену бронзову копію.

Ми також повідомляли, що вперше цього століття жодного легіонера з чемпіонату України не буде на світовій першості.