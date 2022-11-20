Катар — Еквадор: відеоогляд матчу ЧС-2022
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Енер Валенсія оформив дубль
Перший матч чемпіонату світу з футболу пройшов у місті Аль-Хаур. У групі А зустрічалися господарі мундіалю збірна Катару та команда Еквадору. Ми вели онлайн-трансляцію матчу. А тут відео голів поєдинку.
КАТАР — ЕКВАДОР — 0:2
0:1. 16’. Валенсія (пен.)
0:2. 31’. Валенсія
Огляд матчу
Раніше компанія BCA Research змоделювала перебіг чемпіонату світу з футболу. За її прогнозами мундіаль має виграти Аргентина. У фіналі аргентинці обіграють Португалію.
Богиня під ліжком, пес-детектив та викрадення у Ріо: це історія Кубка світу з футболу. Доля трофея настільки унікальна, що за нею можуть знімати серіал. Цікаво, що переможці мундіалів тепер мають можливість торкнутися Кубка світу лише в день фіналу, а у постійне володіння отримують позолочену бронзову копію.
Ми також повідомляли, що вперше цього століття жодного легіонера з чемпіонату України не буде на світовій першості.