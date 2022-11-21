Аргентина - Саудовская Аравия: прогноз на матч ЧМ-2022

Двукратные чемпионы мира начнут мундиаль игрой против ближневосточной страны

Во вторник, 22 ноября, на чемпионате мира по футболу в Катаре стартует главный фаворит турнира — сборная Аргентины.

По мнению букмекеров аргентинцы без проблем обыграют команду Саудовской Аравии. Об этом сообщает Пари-Матч.

Аналитики предлагают сделать ставку на победу Аргентины с коэффициентом 1,16 (вероятность 86% при марже букмекеров 4%), ничья и триумф Саудовской Аравии котируются большими коэффициентами — 7,70 (13%) и 22,00 (5%)соответственно.

Прогноз букмекеров на матч чемпионата мира по футболу Аргентина — Саудовская Аравия:

Пари-Матч: (победа Аргентины 1,16 — ничья 7,70 — победа Саудовской Аравии 22,00)

Перед чемпионатом мира Аргентина в товарищеском матче разгромила ОАЭ со счетом 5:0.

Матч Аргентина — Саудовская Аравия пройдет в катарском Эд-Дайиане на стадионе "Лусаил Айконик", начало поединка — в 12:00 по киевскому времени. Этот поединок можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине.

ЧМ-2022 по футболу завершится 18 декабря. Компания EA Sports считает, что победу в турнире завоюет Аргентина. С расписанием и результатами матчей ЧМ-2022, а также раскладами в группах можно ознакомиться у нас на сайте.