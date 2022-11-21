Аргентина — Саудівська Аравія: прогноз на матч ЧС-2022

Дворазові чемпіони світу розпочнуть мундіаль грою проти близькосхідної країни

У вівторок, 22 листопада, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі стартує головний фаворит турніру — збірна Аргентини.

На думку букмекерів, аргентинці без проблем обіграють команду Саудівської Аравії. Про це повідомляє Парі-Матч.

Аналітики пропонують зробити ставку на перемогу Аргентини з коефіцієнтом 1,16 (імовірність 86% при маржі букмекерів 4%), нічия та тріумф Саудівської Аравії котируються великими коефіцієнтами – 7,70 (13%) та 22,00 (5%) відповідно.

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату світу з футболу Аргентина — Саудівська Аравія:

Парі-Матч: (перемога Аргентини 1,16 — нічия 7,70 — перемога Саудівської Аравії 22,00)

Перед чемпіонатом світу Аргентина у товариському матчі розгромила ОАЕ з рахунком 5:0.

Матч Аргентина — Саудівська Аравія пройде в катарському Ед-Дайяні на стадіоні "Лусаїл Айконік", початок поєдинку — о 12:00 за київським часом. Цю ззустріч можна буде переглянути у прямому ефірі в Україні.

ЧС-2022 з футболу завершиться 18 грудня. Компанія EA Sports вважає, що перемогу в турнірі завоює Аргентина. З розкладом та результатами матчів ЧС-2022, а також розкладами у групах можна ознайомитись у нас на сайті.