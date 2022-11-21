Аргентина — Саудівська Аравія: коли початок і де дивитися перший матч Мессі на ЧС-2022

Семиразовий володар "Золотого м’яча" починає свій шлях на мундіалі

У третій ігровий день на чемпіонаті світу з футболу в Катарі в бій вступає один з найкращих гравців в історії Ліонель Мессі. Його Аргентина проведе поєдинок проти скромної команди Саудівської Аравії.

У прямому ефірі в Україні матч першого туру групи С покаже платформа megogo, suspilne.media, а також регіональні канали суспільного телебачення ("Суспільне Київ", "Суспільне Полтава" тощо). Цей поєдинок розпочне змагальний день.

Матч Аргентина — Саудівська Аравія відбудеться у вівторок, 22 листопада, в Ед-Дайіані на стадіоні "Лусаїл Айконік", початок поєдинку — о 12:00 за київським часом. Розсудить зустрічі рефері зі Словенії Славко Вінчич.

Перед ЧС-2022 Аргентина у товариському матчі перемогла команду ОАЕ з рахунком 5:0, Мессі відзначився голом.

Зазначимо, Мессі перед початком ЧС-2022 тренувався індивідуально, що ставить під сумнів його вихід у першій грі на ЧС-2022. Напередодні старту мундіалю Ліонель знявся в рекламі відомого бренду Louis Vuitton разом із португальцем Кріштіану Роналду. До речі, легендарний знімок Мессі та Роналду за "шахівницею" виявився фальшивкою.

ЧС-2022 з футболу завершиться у Катарі 18 грудня. З турнірними розкладами можна ознайомитись у нас на сайті.