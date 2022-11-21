Аргентина - Саудовская Аравия: когда начало и где смотреть первый матч Месси на ЧМ-2022

Семикратный обладатель "Золотого мяча" начинает свой путь на мундиале

В третий игровой день на чемпионате мира по футболу в Катаре в "бой" вступает один из лучших игроков в истории Лионель Месси. Его Аргентина проведет поединок против скромной команды Саудовской Аравии.

В прямом эфире в Украине матч первого тура группы С покажет платформа megogo, suspilne.media, а также региональные каналы общественного вещания ("Суспільне Київ", "Суспільне Полтава" и т.д.). Этот поединок начнет соревновательный день.

Матч Аргентина — Саудовская Аравия состоится во вторник, 22 ноября, в Эд-Дайиане на стадионе "Лусаил Айконик", начало поединка — в 12:00 по киевскому времени. Рассудит встречи рефери из Словении Славко Винчич.

Перед ЧМ-2022 Аргентина в товарищеском матче победила команду ОАЭ со счетом 5:0, Месси отличился голом.

Отметим, Месси перед начало ЧМ-2022 тренировался индивидуально, что ставит под сомнение его выход в первой игре на ЧМ-2022. Накануне старта мундиаля Лионель снялся в рекламе известного бренда Louis Vuitton вместе с португальцем Криштиану Роналду. К слову, легендарный снимок Месси и Роналду за шахматной "доской" оказался фальшивкой.

ЧМ-2022 по футболу завершится в Катаре 18 декабря. С турнирными раскладами можно ознакомиться у нас на сайте.