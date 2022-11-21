Сенегал - Нидерланды: видеообзор матча ЧМ-2022
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Поединок команд группы А
В первом туре чемпионата мира по футболу 21 ноября на стадионе "Аль-Тумама" в Дохе состоится поединок группы А между сборными Сенегала и Нидерландов. Днем ранее в этой группе Эквадор обыграл Катар. "Телеграф" ведет текстовую трансляцию матча Сенегал — Нидерланды. А здесь вы сможете увидеть видео голов и ключевых событий встречи.
СЕНЕГАЛ — НИДЕРЛАНДЫ — 0:0 (обновляется)
Напомним, что герой матча Катар — Эквадор поддержал Украину после нападения россии.
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