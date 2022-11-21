США — Уэльса: видеообзор матча ЧМ-2022

Свои первые голы на мундиале забили Веа и Бейл

В первом туре чемпионата мира по футболу 21 ноября на стадионе "Ахмед бин Али" (Аль-Райян) состоялся поединок группы В между сборными США и Уэльса. В этот же день Англия уничтожила Иран.

"Телеграф" вел текстовую трансляцию матча США — Уэльс. А здесь вы сможете посмотреть видео голов и ключевых событий встречи.

США — Уэльс — 1:1

Голы: Веа (36) — Бейл (82, пен.)

Гол Тимоти Веа

Гол Гарета Бейла

Обзор матча

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