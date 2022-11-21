США — Уельсу: відеоогляд матчу ЧС-2022
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Свої перші голи на мундіалі забили Веа та Бейл
У першому турі чемпіонату світу з футболу 21 листопада на стадіоні "Ахмед бін Алі" (Аль-Райян) відбувся поєдинок групи В між збірними США та Уельсу. Цього ж дня Англія знищила Іран.
"Телеграф" вів текстову трансляцію матчу США — Уельс. А тут ви зможете переглянути відео голів та ключових подій зустрічі.
США — Уельс — 1:1
Голи: Веа (36) — Бейл (82, пен.)
Гол Тімоті Веа
Гол Гарета Бейла
Огляд матчу
Нагадаємо, що герой матчу Катар — Еквадор підтримав Україну після нападу росії. Енер Валенсія сфотографувався у футболці "Шахтаря".
Раніше компанія BCA Research змоделювала перебіг чемпіонату світу з футболу. За її прогнозами мундіаль має виграти Аргентина. У фіналі аргентинці обіграють Португалію.
Богиня під ліжком, пес-детектив та викрадення у Ріо: це історія Кубка світу з футболу. Доля трофея настільки унікальна, що можна знімати серіал. Цікаво, що переможці мундіалів тепер мають можливість торкнутися Кубка світу лише в день фіналу, а у постійне володіння отримують позолочену бронзову копію.