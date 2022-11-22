ЧМ-2022: расписание на 22 ноября

Болельщики увидят сегодня четыре матча

Во вторник, 22 ноября, на чемпионате мира по футболу будут сыграны матчи в группах C и D. Пока что самым результативным поединком мундиаля является встреча Англии и Ирана, где зрители увидели восемь голов. Сегодня под каток Месси и компании может попасть Саудовская Аравия.

Расписание дня

12:00. Группа C. Аргентина – Саудовская Аравия

15:00. Группа D. Дания – Тунис

18:00. Группа C. Мексика – Польша

21:00. Группа D. Франция – Австралия

Напомним, что герой матча Катар — Эквадор поддержал Украину после нападения россии. Эннер Валенсия сфотографировался в футболке "Шахтера".

Ранее компания BCA Research смоделировала ход чемпионата мира по футболу. По ее прогнозам мундиаль должна выиграть Аргентина. В финале аргентинцы обыграют Португалию.

Богиня под кроватью, пес-детектив и похищение в Рио: это история Кубка мира по футболу. Судьба трофея настолько уникальна, что можна снимать сериал. Интересно, что победители мундиалей теперь имеют возможность прикоснуться к Кубку мира лишь в день финала, а в постоянное владение получают позолоченную бронзовую копию.