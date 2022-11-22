ЧС-2022: розклад на 22 листопада

Уболівальники побачать сьогодні чотири матчі

У вівторок, 22 листопада, на чемпіонаті світу з футболу будуть зіграні матчі в групах C і D. Поки що найрезультативнішим поєдинком мундіалю є зустріч Англії та Ірану, де глядачі побачили вісім голів. Сьогодні під каток Мессі та компанії може потрапити Саудівська Аравія.

Розклад дня

12:00. Група C. Аргентина – Саудівська Аравія

15:00. Група D. Данія – Туніс

18:00. Група C. Мексика – Польща

21:00. Група D. Франція – Австралія

Нагадаємо, що герой матчу Катар — Еквадор підтримав Україну після нападу росії. Енер Валенсія сфотографувався у футболці "Шахтаря".

Раніше компанія BCA Research змоделювала перебіг чемпіонату світу з футболу. За її прогнозами мундіаль має виграти Аргентина. У фіналі аргентинці обіграють Португалію.

Богиня під ліжком, пес-детектив та викрадення у Ріо: це історія Кубка світу з футболу. Доля трофея настільки унікальна, що можна знімати серіал. Цікаво, що переможці мундіалів тепер мають можливість торкнутися Кубка світу лише в день фіналу, а у постійне володіння отримують позолочену бронзову копію.