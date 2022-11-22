Бельгия - Канада: назван фаворит матча ЧМ-2022

Канадцы не выступали на ЧМ с 1986 года

Сборная Бельгии в стартовом матче на чемпионате мира по футболу в Катаре сыграет с темной лошадкой турнира — командой Канады.

Букмекеры считают бельгийцев безоговорочными фаворитами встречи. Об этом сообщает Пари-Матч.

Аналитики предлагают сделать ставку на Бельгию с коэффициентом 1,28 (вероятность 78% при марже букмекеров 2%), успех Канады и ничья менее вероятны — коэффициенты 12,50 (8%) и 6,10 (16%) соответственно.

Прогноз букмекеров на матч чемпионата мира по футболу Бельгия — Канада:

Пари-Матч: (победа Бельгии 1,28 — ничья 6,10 — победа Канады 12,50)

Матч первого тура ЧМ-2022 в группе F Бельгия — Канада состоится в среду, 23 ноября, в Ар-Райяне на стадионе "Ахмед бин Али", начало встречи — в 21:00 по киевскому времени. Этот поединок будет завершать программу четвертого игрового дня. В прямом эфире в Украине данный матч можно будет посмотреть бесплатно. Добавим, Марокко и Хорватия, которые также выступают в квартете F, начнут свой матч раньше.

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