Бельгія — Канада: названо фаворита матчу ЧС-2022

Канадці не виступали на ЧС із 1986 року

Збірна Бельгії у стартовому матчі на чемпіонаті світу з футболу в Катарі зіграє з темною конячкою турніру — командою Канади.

Букмекери вважають бельгійців беззаперечними фаворитами зустрічі. Про це повідомляє Парі-Матч.

Аналітики пропонують зробити ставку на Бельгію з коефіцієнтом 1,28 (ймовірність 78% при маржі букмекерів 2%), успіх Канади та нічия менш ймовірні — коефіцієнти 12,50 (8%) та 6,10 (16%) відповідно.

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату світу з футболу Бельгія — Канада:

Парі-Матч: (перемога Бельгії 1,28 — нічия 6,10 — перемога Канади 12,50)

Матч першого туру ЧС-2022 у групі F Бельгія — Канада відбудеться у середу, 23 листопада, в Ар-Райяні на стадіоні "Ахмед бін Алі", початок зустрічі — о 21:00 за київським часом. Цей поєдинок завершуватиме програму четвертого ігрового дня. У прямому ефірі в Україні цей матч можна буде переглянути безкоштовно. Додамо, Марокко та Хорватія, які також виступають у квартеті F, почнуть свій матч раніше.

Турнірне становище команд на ЧС-2022, а також розклад та результати доступні у нас на сайті.