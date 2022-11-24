Уэльс - Иран: букмекеры дали неоднозначный прогноз на матч ЧМ-2022

Специалисты не видят однозначного фаворита в этой встрече

В пятницу, 25 ноября, сборные Уэльса и Ирана померятся силами в рамках матча второго тура чемпионата мира по футболу в Катаре.

Аналитики считают команду Уэльса небольшим фаворитом во встрече. Об этом сообщает Пари-Матч.

На успех валлийцев можно сделать ставку с коэффициентом 2,18. В то же время ничья и победа Ирана менее вероятны — коэффициенты 3,15 и 4,00 соответственно.

Прогноз букмекеров на матч чемпионата мира по футболу Уэльс — Иран:

Пари-Матч: (победа Уэльса 2,18 — ничья 3,15 — победа Ирана 4,00)

Матч второго тура в группе B Уэльс — Иран состоится в катарском Эр-Райяне на стадионе "Ахмед бин Али" и начнется в 12:00 по киевскому времени. Эту встречу можно будет посмотреть онлайн в Украине совершенно бесплатно. Другие представители этого квартета (Англия и США) свою игру 2-го тура сыграют немного позднее (начало — в 21:00).

Напомним, в первом туре ЧМ-2022 Уэльс сыграл вничью с командой США (1:1), а от неминуемого провала команду спас звездный Гарет Бейл, а Иран, в свою очередь, был бит Англией в игре с 8 голами. Ближневосточная страна проиграла "Львам" со счетом 2:6. С остальными результатами мундиаля в Катаре можно ознакомиться у нас на сайте. Кроме того, на сайте "Телеграф" доступны турнирные таблицы группового этапа ЧМ.