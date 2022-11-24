Уельс — Іран: букмекери дали неоднозначний прогноз на матч ЧС-2022

Фахівці не бачать однозначного фаворита у цій зустрічі

У п’ятницю, 25 листопада, збірні Уельсу та Ірану поміряються силами в рамках матчу другого туру чемпіонату світу з футболу в Катарі.

Аналітики вважають команду Уельсу невеликим фаворитом у зустрічі. Про це повідомляє Парі-Матч.

На успіх валлійців можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,18. Водночас нічия та перемога Ірану менш ймовірні — коефіцієнти 3,15 та 4,00 відповідно.

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату світу з футболу Уельс — Іран:

Парі-Матч: (перемога Уельсу 2,18 — нічия 3,15 — перемога Ірану 4,00)

Матч другого туру у групі B Уельс — Іран відбудеться у катарському Ер-Райяні на стадіоні "Ахмед бін Алі" та розпочнеться о 12:00 за київським часом. Цю зустріч можна буде переглянути онлайн в Україні абсолютно безкоштовно. Інші представники цього квартету (Англія та США) свою гру 2-го туру зіграють трохи згодом (початок — о 21:00).

Нагадаємо, у першому турі ЧС-2022 Уельс зіграв унічию з командою США (1:1), а від неминучого провалу команду врятував зірковий Гарет Бейл, а Іран, у свою чергу, був битий Англією у грі з 8 голами. Близькосхідна країна програла "Левам" з рахунком 2:6. З рештою результатів мундіалю в Катарі можна ознайомитися у нас на сайті. Крім того, на сайті "Телеграф" доступні турнірні таблиці групового етапу ЧС.