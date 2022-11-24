Уельс — Іран: де і коли дивитись матч ЧС-2022

На мундіалі розпочинається другий тур

У п’ятницю, 25 листопада, матчем Уельс — Іран стартує другий тур на чемпіонаті світу з футболу в Катарі.

Матч групи B Уельс — Іран можна буде подивитися у прямому ефірі в Україні на платформі megogo, suspilne.media, а також на регіональних каналах суспільного телебачення ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" тощо). Цей поєдинок розпочинає програму шостого ігрового дня.

Матч другого туру в групі B Уельс — Іран відбудеться в Ер-Райяні на стадіоні "Ахмед бін Алі" і розпочнеться о 12:00 за київським часом. Інші представники цього квартету (Англія та США) свій поєдинок другого туру зіграють пізніше (початок о 21:00).

Нагадаємо, на старті ЧС-2022 Уельс зіграв унічию з американцями (1:1), а від поразки команду врятував Гарет Бейл, а Іран був побут Англією у матчі з 8 голами. Близькосхідна країна поступилася "Родоначальникам футболу" з рахунком 2:6. З іншими результатами мундіалю у Катарі можна ознайомитись у нас на сайті. Крім того, на сайті "Телеграф" доступні турнірні таблиці групового етапу чемпіонату світу.