Тунис - Австралия: когда начало и где смотреть матч ЧМ-2022

Австралия рискует потерять шансы на выход из группы

В субботу, 26 ноября, на чемпионате мира по футболу в Катаре Австралия и Тунис будут открывать программу матчей седьмого игрового дня.

Матч группы D Тунис — Австралия в Украине можно будет посмотреть в прямом эфире сразу на нескольких платформах: megogo, suspilne.media, а также на региональных каналах общественного вещания ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" и т.д.).

Поединок второго тура группового раунда ЧМ-2022 состоится в Аль-Вакре на стадионе "Аль-Джануб", начало встречи — в 12:00 по киевскому времени. Еще один матч этого квартета (Франция — Дания) начнется немного позднее (в 18:00).

Напомним, Австралия на чемпионате мира по футболу в первом туре дала бой Франции, однако все равно была разгромлена (1:4). Тунис, в свою очередь, разошелся миром с Данией (0:0), хотя игра была совсем не "сухой". Добавим, австралийцы в случае поражения рискуют потерять шансы на выход в плей-офф, ведь французы наверняка возьмут три очка в "дуэли" с датчанами.

С другими результатами матчей ЧМ-2022 можно ознакомиться у нас на сайте.