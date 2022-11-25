Туніс — Австралія: коли початок і де дивитися матч ЧС-2022

Австралія ризикує втратити шанси на вихід із групи

У суботу, 26 листопада, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі Австралія та Туніс відкриватимуть програму матчів сьомого ігрового дня.

Матч групи D Туніс — Австралія в Україні можна буде подивитися у прямому ефірі одразу на кількох платформах: megogo, suspilne.media, а також на регіональних каналах суспільного телебачення мовлення ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" тощо).

Поєдинок другого туру групового раунду ЧС-2022 відбудеться в Аль-Вакрі на стадіоні "Аль-Джануб", початок зустрічі — о 12:00 за київським часом. Ще один матч цього квартету (Франція — Данія) розпочнеться трохи згодом (о 18:00).

Нагадаємо, Австралія на чемпіонаті світу з футболу у першому турі дала бій Франції, проте все одно була розгромлена (1:4). Туніс, у свою чергу, розійшовся миром із Данією (0:0), хоча гра була зовсім не "сухою". Додамо, австралійці у разі поразки ризикують втратити шанси на вихід у плей-офф, адже французи, напевно, візьмуть три очки у "дуелі" з данцями.

З іншими результатами матчів ЧС-2022 можна ознайомитись у нас на сайті.