Франция - Дания: когда начало и где смотреть матч ЧМ-2022

Чемпионы мира могут досрочно выйти из группы

В субботу, 26 ноября, в одном из центральных матчей группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре французы сыграют с датчанами.

Поединок группы D Франция — Дания можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине на платформе megogo, suspilne.media, а также на региональных каналах общественного вещания ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" и т.д.). Этот поединок пройдет в рамках седьмого игрового дня.

Матч второго тура ЧМ-2022 Франция — Дания состоится в Дохе на стадионе 974, начало встречи — в 18:00 по киевскому времени. В этот день также сыграют и другие представители квартета D — Австралия и Тунис (начало — в 12:00).

Напомним, на старте мундиаля французы добыли волевую победу над австралийцами со счетом 1:4. Дания, в свою очередь, не сумела победить Тунис (0:0) в напряженном матче. К слову, в случае победы в субботу Франция обеспечит себе выход в плей-офф ЧМ-2022.

С результатами и видеообзорами матчей чемпионата мира в Катаре можно ознакомиться у нас на сайте.