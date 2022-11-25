Франція — Данія: коли початок і де дивитися матч ЧС-2022

Чемпіони світу можуть достроково вийти із групи

У суботу, 26 листопада, в одному із центральних матчів групового етапу чемпіонату світу з футболу в Катарі французи зіграють із данцями.

Поєдинок групи D Франція — Данія можна буде подивитися у прямому ефірі в Україні на платформі megogo, suspilne.media, а також на регіональних каналах суспільного телебачення ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" тощо). Цей поєдинок відбудеться у рамках сьомого ігрового дня.

Матч другого туру ЧС-2022 Франція – Данія відбудеться у Досі на стадіоні 974, початок зустрічі – о 18:00 за київським часом. Цього дня також зіграють й інші представники квартету D – Австралія та Туніс (початок – о 12:00).

Нагадаємо, на старті мундіалю французи здобули вольову перемогу над австралійцями з рахунком 1:4. Данія, у свою чергу, не зуміла перемогти Туніс (0:0) у напруженому матчі. До речі, у разі перемоги у суботу Франція забезпечить собі вихід у плей-офф ЧС-2022.

З результатами та відеооглядами матчів чемпіонату світу в Катарі можна ознайомитись у нас на сайті.