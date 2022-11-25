Польша - Саудовская Аравия: что говорят букмекеры

Специалисты не верят в ближневосточную сборную

В субботу, 26 ноября, сборная Польши во втором туре чемпионата мира по футболу в Катаре сыграет против команды Саудовской Аравии.

По мнению букмекеров, поляки являются безоговорочными фаворитами встречи. Об этом сообщает Пари-Матч.

На триумф поляков можно сделать ставку с коэффициентом 1,77, ничья и победа Саудовской Аравии менее вероятны — коэффициенты 3,70 и 5,20 соответственно. Специалисты считают, что встреча, вероятнее всего, завершится победой Польши со счетом 1:0 (коэффициент 6,20).

Прогноз букмекеров на матч чемпионата мира по футболу Польша — Саудовская Аравия:

Пари-Матч: (победа Польши 1,77 — ничья 3,70 — победа Саудовской Аравии 5,20)

Отметим, поединок второго тура группы С Польша — Саудовская Аравия пройдет в Дохе на стадионе "Эдьюкейшн сити", начало — в 15:00 по киевскому времени. Эту встречу можно будет посмотреть в режиме онлайн. Другой матч в этой группе (Аргентина — Мексика) закроет программу субботних противостояний на ЧМ-2022 (начало — в 21:00).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в первом туре Польша и Мексика голов не забивал (0:0), а Саудовская Аравия сотворила главную сенсацию на этом мундиале, обыграв Аргентину (2:1) с Лионелем Месси в составе. Фанаты ближневосточной страны тут же воспользовались шансом, чтобы потроллить семикратного обладателя "Золотого мяча".