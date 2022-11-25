Польща — Саудівська Аравія: що кажуть букмекери

Фахівці не вірять у близькосхідну збірну

У суботу, 26 листопада, збірна Польщі у другому турі чемпіонату світу з футболу у Катарі зіграє проти команди Саудівської Аравії.

На думку букмекерів, поляки є беззаперечними фаворитами зустрічі. Про це повідомляє Парі-Матч.

На тріумф поляків можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,77, нічия та перемога Саудівської Аравії менш ймовірні — коефіцієнти 3,70 та 5,20 відповідно. Фахівці вважають, що зустріч, найімовірніше, завершиться перемогою Польщі з рахунком 1:0 (коефіцієнт 6,20).

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату світу з футболу Польща — Саудівська Аравія:

Парі-Матч: (перемога Польщі 1,77 – нічия 3,70 – перемога Саудівської Аравії 5,20)

Зазначимо, поєдинок другого туру групи С Польща — Саудівська Аравія пройде у Досі на стадіоні "Едьюкейшн сіті", початок — о 15:00 за київським часом. Цю зустріч можна буде переглянути в режимі онлайн. Інший матч у цій групі (Аргентина – Мексика) закриє програму суботніх протистоянь на ЧС-2022 (початок – о 21:00).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у першому турі Польща та Мексика голів не забивав (0:0), а Саудівська Аравія створила головну сенсацію на цьому мундіалі, обігравши Аргентину (2:1) з Ліонелем Мессі у складі. Фанати близькосхідної країни відразу скористалися шансом, щоб потролити семиразового володаря "Золотого м’яча".