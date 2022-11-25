Польща — Саудівська Аравія: коли початок і де дивитися матч ЧС-2022

Полякам не варто недооцінювати суперника

У суботу, 26 листопада, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі зустрінуться Польща та сенсаційна Саудівська Аравія.

Матч групи С Польща — Саудівська Аравія можна буде переглянути у прямому ефірі в Україні на платформі megogo, suspilne.media, а також на регіональних каналах суспільного телебачення ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" тощо). Цей поєдинок відбудеться у рамках сьомого ігрового дня.

Гра другого туру Польща — Саудівська Аравія відбудеться у столиці Катару Досі на стадіоні "Едьюкейшн сіті", початок поєдинку — о 15:00 за київським часом. Додамо, у квартеті С у суботу буде зіграно і центральний матч 2-го туру групового етапу — Аргентина — Мексика. Ця "дуель" розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, у першому турі Польща поділила очки з Мексикою (0:0), а Саудівська Аравія стала головною сенсацією цього мундіалу, перегравши команду Аргентини (2:1) з Ліонелем Мессі. Після цього матчу фанати близькосхідної країни потролили одного з найкращих футболістів в історії.

На сайті "Телеграф" доступні розклад та результати матчів ЧС-2022, а також турнірні таблиці групової стадії мундіалю.