Польша - Саудовская Аравия: когда начало и где смотреть матч ЧМ-2022

Полякам не стоит недооценивать соперника

В субботу, 26 ноября, на чемпионате мира по футболу в Катаре встретятся Польша и сенсационная Саудовская Аравия.

Матч группы С Польша — Саудовская Аравия можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине на платформе megogo, suspilne.media, а также на региональных каналах общественного вещания ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" и т.д.). Этот поединок состоится в рамках седьмого игрового дня.

Игра второго тура Польша — Саудовская Аравия состоится в столице Катара Дохе на стадионе "Эдьюкейшн сити", начало поединка — в 15:00 по киевскому времени. Добавим, в квартете С в субботу будет сыгран и центральный матч 2-го тура группового этапа — Аргентина — Мексика. Эта "дуэль" начнется в 21:00 по киевскому времени.

Напомним, в первом туре Польша поделила очки с Мексикой (0:0), а Саудовская Аравия стала главной сенсацией этого мундиала, переиграв команду Аргентины (2:1) с Лионелем Месси. После этого матча фанаты ближневосточной страны потроллили одного из лучших футболистов в истории.

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