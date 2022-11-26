Почти финал: где и когда смотреть суперматч ЧМ-2022 Испания - Германия

Главные фавориты мундиаля сыграют уже на групповой стадии

В воскресенье, 27 ноября, на чемпионате мира по футболу в Катаре будет сыгран главный матч групповой стадии — Испания — Германия.

В прямом эфире в Украине матч второго тура группы Е Испания — Германия можно будет посмотреть на нескольких платформах: megogo, suspilne.media, а также на региональных каналах общественного вещания ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" и т.д.). Этот поединок будет замыкать программу восьмого соревновательного дня.

Игра между главными фаворитами мундиаля состоится в Эль-Хауре на стадионе "Аль-Байт", начало поединка — в 21:00 по киевскому времени. Добавим, в другом матче квартета Е сыграют Япония и Коста-Рика, которые свою "дуэль" 2 тура начнут в 12:00.

Напомним, в первом туре ЧМ-2022 немцы умудрились проиграть Японии со счетом 1:2), а испанцы разгромили Коста-Рику со счетом 7:0. Добавим, в заключительном туре группового раунда Испания сыграет с японцами, а Германия — с Коста-Рикой. Оба матча пройдут в одно время 1 декабря.

Расписание и результаты чемпионата мира по футболу в Катаре доступны на сайте "Телеграф".