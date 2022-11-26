Майже фінал: де і коли дивитись суперматч ЧС-2022 Іспанія — Німеччина

Головні фаворити мундіалю зіграють вже на груповій стадії

У неділю, 27 листопада, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі буде зіграний головний матч групової стадії — Іспанія — Німеччина.

У прямому ефірі в Україні матч другого туру групи Е Іспанія — Німеччина можна буде подивитися на кількох платформах: megogo, suspilne.media, а також на регіональних каналах суспільного телебачення ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" тощо). Цей поєдинок замикатиме програму восьмого змагального дня.

Гра між головними фаворитами мундіалю відбудеться в Ель-Хаурі на стадіоні "Аль-Байт", початок поєдинку о 21:00 за київським часом. Додамо, в іншому матчі квартету Е зіграють Японія та Коста-Ріка, які свою "дуель" 2 туру розпочнуть о 12:00.

Нагадаємо, у першому турі ЧС-2022 німці примудрилися програти Японії з рахунком 1:2), а іспанці розгромили Коста-Ріку з рахунком 7:0. Додамо, у заключному турі групового раунду Іспанія зіграє з японцями, а Німеччина – з Коста-Рікою. Обидва матчі пройдуть одночасно 1 грудня.

Розклад та результати чемпіонату світу з футболу у Катарі доступні на сайті "Телеграф".