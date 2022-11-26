Япония - Коста-Рика: прогноз на матч ЧМ-2022

Коста-Рика рискует вылететь из соревнований

В воскресенье, 27 ноября, на чемпионате мира по футболу в Катаре состоится матч 2 тура Япония — Коста-Рика.

По мнению специалистов, команду из центральной Америки ждет фиаско. Об этом сообщает Пари-Матч.

Аналитики предлагают сделать ставку на победу японцев с коэффициентом 1,48. В то же время триумф гостей и ничья менее вероятны — коэффициенты 8,60 и 4,30 соответственно. По мнению букмекеров самым вероятным исходом встречи станет победа сборной Японии со счетом 1:0 (коэффициент 5,60).

Прогноз букмекеров на матч чемпионата мира по футболу Япония — Коста-Рика:

Пари-Матч: (победа Японии 1,48 — ничья 4,30 — победа Коста-Рики 8,60)

Матч второго тура в группе Е между японцами и костариканцами состоится в Ар-Райяне на стадионе "Ахмед бин Али", начало встречи — в 12:00. Этот поединок будет доступен для просмотра в прямом эфире в Украине.

Напомним, в стартовом туре мундиаля в Катаре японцы выдали одну из главных сенсаций первого тура, минимально победив команду Германии со счетом 2:1. Коста-Рика, в свою очередь, была разгромлена Испанией с неприличным счетом 0:7.