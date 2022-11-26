Японія — Коста-Ріка: прогноз на матч ЧС-2022

Коста-Ріка ризикує вилетіти зі змагань

У неділю, 27 листопада, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі відбудеться матч 2 туру Японія — Коста-Ріка.

На думку фахівців, на команду з центральної Америки чекає фіаско. Про це повідомляє Парі-Матч.

Аналітики пропонують зробити ставку на перемогу японців із коефіцієнтом 1,48. Водночас тріумф гостей та нічия менш ймовірні – коефіцієнти 8,60 та 4,30 відповідно. На думку букмекерів, найімовірнішим результатом зустрічі стане перемога збірної Японії з рахунком 1:0 (коефіцієнт 5,60).

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату світу з футболу Японія — Коста-Ріка:

Парі-Матч: (перемога Японії 1,48 — нічия 4,30 — перемога Коста-Ріки 8,60)

Матч другого туру в групі Е між японцями та костаріканцями відбудеться в Ар-Райяні на стадіоні "Ахмед бін Алі", початок зустрічі — о 12:00. Цей поєдинок буде доступним для перегляду в прямому ефірі в Україні.

Нагадаємо, у стартовому турі мундіалю в Катарі японці видали одну з головних сенсацій першого туру, мінімально перемігши команду Німеччини з рахунком 2:1. Коста-Ріка, у свою чергу, була розгромлена Іспанією з непристойним рахунком 0:7.