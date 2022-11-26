Испания - Германия: букмекеры дали неоднозначный прогноз на суперматч ЧМ-2022

Фавориты мундиаля проведут очное противостояние

В воскресенье, 27 ноября, на чемпионате мира по футболу в Катаре состоится суперматч — Испания — Германия.

Букмекеры с трудом определили фаворита противостояния. Об этом сообщает Пари-Матч.

По мнению специалистов, испанцы — небольшие фавориты встречи. На триумф "Фурии Роха" можно сделать ставку с коэффициентом 2,40, ничья и победа Бундестим менее вероятны — коэффициенты 3,60 и 2,90. Добавим, что самым вероятным исходом поединка, является ничья 1:1 (коэффициенты 7,10), считают аналитики.

Прогноз букмекеров на матч чемпионата мира по футболу Испания — Германия:

Пари-Матч: (победа Испании 2,40 — ничья 3,60 — победа Германии 2,90)

Матч между испанцами и немцами пройдет в Эль-Хауре на стадионе "Аль-Байт", начало поединка — в 21:00 по киевскому времени. Отметим, в другой встрече квартета Е сыграют Япония и Коста-Рика, которые свою игру второго тура начнут раньше.

Напомним, в первом туре ЧМ-2022 Германия сенсационно уступила Японии со счетом 1:2, а Испания уничтожила Коста-Рику со счетом 7:0. В третьем туре группового раунда ЧМ-2022 испанцы сыграют с японцами, а немцы — с Коста-Рикой. Обе игры пройдут 1 декабря.