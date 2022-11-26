Іспанія — Німеччина: букмекери дали неоднозначний прогноз на суперматч ЧС-2022

Фаворити мундіалю проведуть очне протистояння

У неділю, 27 листопада, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі відбудеться суперматч Іспанія — Німеччина.

Букмекери насилу визначили фаворита протистояння. Про це повідомляє Парі-Матч.

На думку фахівців, іспанці – невеликі фаворити зустрічі. На тріумф "Фурії Роха" можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,40, нічия та перемога Бундестім менш ймовірні — коефіцієнти 3,60 та 2,90. Додамо, що найімовірнішим результатом поєдинку є нічия 1:1 (коефіцієнти 7,10), вважають аналітики.

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату світу з футболу Іспанія — Німеччина:

Парі-Матч: (перемога Іспанії 2,40 — нічия 3,60 — перемога Німеччини 2,90)

Матч між іспанцями та німцями пройде в Ель-Хаурі на стадіоні "Аль-Байт", початок поєдинку — о 21:00 за київським часом. Зазначимо, в іншій зустрічі квартету Е зіграють Японія та Коста-Ріка, які свою гру другого туру розпочнуть раніше.

Нагадаємо, у першому турі ЧС-2022 Німеччина сенсаційно поступилася Японії з рахунком 1:2, а Іспанія знищила Коста-Ріку з рахунком 7:0. У третьому турі групового раунду ЧС-2022 іспанці зіграють з японцями, а німці з Коста-Рикою. Обидві ігри відбудуться 1 грудня.