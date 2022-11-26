Бельгия - Марокко: букмекеры удивили прогнозом на матч ЧМ-2022

Специалисты не увидели явного фаворита в этом противостоянии

В воскресенье, 27 ноября, на чемпионате мира по футболу в Катаре состоится матч второго тура Бельгия — Марокко. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Бельгия — Марокко.

Букмекеры отдают предпочтение Бельгии, однако шансы на успех марокканцев также довольно высоки. Об этом сообщает Пари-Матч.

Специалисты предлагают сделать ставку на победу бельгийцев с коэффициентом 2,05, ничья и успех марокканцев менее вероятны — коэффициенты 3,45 и 4,00. По мнению аналитиков, самым вероятным исходом встречи является минимальная победа "Красных дьяволов" (коэффициент 6,60).

Прогноз букмекеров на матч чемпионата мира по футболу Бельгия — Марокко:

Пари-Матч: (победа Бельгии 2,05 — ничья 3,45 — победа Марокко 4,00)

Матч второго тура группы F между бельгийцами и марокканцами пройдет в Дохе на стадионе "Эль-Тумама", начало поединка — в 15:00 по киевскому времени. В другой игре этого квартета встретятся Канада и Хорватия, которые начнут позднее (в 18:00).

Напомним, в первом туре чемпионата мира по футболу в Катаре Бельгия с трудом переиграла Канаду (1:0), а Марокко дало бой Хорватии (0:0). С другими результатами ЧМ-2022 в Катаре, а также турнирными таблицами первенства можно ознакомиться у нас на сайте.