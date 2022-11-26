Бельгія — Марокко: букмекери здивували прогнозом на матч ЧС-2022

Фахівці не побачили явного фаворита у цьому протистоянні

У неділю, 27 листопада, на чемпіонаті світу з футболу у Катарі відбудеться матч другого туру Бельгія — Марокко. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Бельгія — Марокко.

Букмекери віддають перевагу Бельгії, проте шанси на успіх марокканців також досить високі. Про це повідомляє Парі-Матч.

Фахівці пропонують зробити ставку на перемогу бельгійців з коефіцієнтом 2,05, нічия та успіх марокканців менш ймовірні — коефіцієнти 3,45 та 4,00. На думку аналітиків, найімовірнішим результатом зустрічі є мінімальна перемога "Червоних дияволів" (коефіцієнт 6,60).

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату світу з футболу Бельгія — Марокко:

Парі-Матч: (перемога Бельгії 2,05 — нічия 3,45 — перемога Марокко 4,00)

Матч другого туру групи F між бельгійцями та марокканцями пройде у Досі на стадіоні "Ель-Тумама", початок поєдинку — о 15:00 за київським часом. В іншій грі цього квартету зустрінуться Канада та Хорватія, які розпочнуть пізніше (о 18:00).

Нагадаємо, у першому турі чемпіонату світу з футболу в Катарі Бельгія насилу переграла Канаду (1:0), а Марокко дало бій Хорватії (0:0). З іншими результатами ЧС-2022 у Катарі, а також турнірними таблицями першості можна ознайомитись у нас на сайті.