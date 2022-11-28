Иран - США: онлайн самого политического матча ЧМ-2022

Текстовая трансляция поединка чемпионата мира

Во вторник, 29 ноября, пройдет один из самых принципиальных матчей на чемпионате мира. В третьем туре группового этапа встретятся сборные Ирана и США. Скандал вспыхнул еще до начала игры, в Штатах изменили национальный флаг Ирана.

Матч Иран — США начнется в 21:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию встречи.

Иран

В первом туре иранцы устроили день открытых ворот, уступили Англии с теннисным счетом — 2:6.

А вот во второй встрече обыграли Уэльс — 2:0.

США

Штаты в первом туре обменялись голами с Уэльсом — 1:1.

А дальше сыграли вничью с Англией.

Турнирное положение

Здесь все просто — американцам нужно обязательно побеждать. У иранцев есть варианты. Им хватит ничьи, если Уэльс не обыграет Англию.

История встреч

Это будет третий поединок между национальными командами Ирана и США.

2000. США — Иран — 1:1 (ТМ)

(ТМ) 1998. США — Иран — 1:2 (ЧМ)

Кто фаворит

В букмекерских конторах можно сделать такие ставки на матч: победа США — 2,06, ничья — 3,65, победа Ирана — 3,85.

Где смотреть

На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будут показывать региональные каналы "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а также платформа Megogo.

Напомним, что герой матча Катар — Эквадор поддержал Украину после нападения россии.

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