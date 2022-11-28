Іран — США: онлайн найполітичнішого матчу ЧС-2022

Текстова трансляція поєдинку чемпіонату світу

У вівторок, 29 листопада, пройде один із найпринциповіших матчів на чемпіонаті світу. У третьому турі групового етапу зустрінуться збірні Ірану та США. Скандал спалахнув ще до початку гри, у Штатах змінили національний прапор Ірану.

Матч Іран – США розпочнеться о 21:00 за київським часом. Ми проведемо онлайн-трансляцію зустрічі.

Іран

У першому турі іранці влаштували день відкритих воріт, поступилися Англії з тенісним рахунком — 2:6.

А ось у другій зустрічі обіграли Уельс – 2:0.

США

Штати у першому турі обмінялися голами з Уельсом — 1:1.

А далі зіграли внічию з Англією.

Турнірне становище

Тут усе просто – американцям треба обов’язково перемагати. Іранці мають варіанти. Їм вистачить нічиєї, якщо Уельс не обіграє Англію.

Історія зустрічей

Це буде третій поєдинок між національними командами Ірану та США.

2000. США — Іран — 1:1 (ТМ)

(ТМ) 1998. США — Іран — 1:2 (ЧМ)

Хто фаворит

У букмекерських конторах можна зробити такі ставки на матч: перемога США – 2,06, нічия – 3,65, перемога Ірану – 3,85.

Де дивитись

На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції показуватимуть регіональні канали "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а також платформа Megogo.

Нагадаємо, що герой матчу Катар — Еквадор підтримав Україну після нападу росії.

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ЧС-2022 у Катарі завершиться 18 грудня. У нас на сайті доступні всі результати матчів, а також турнірне становище команд на груповій стадії.