Уэльс - Англия: где и когда смотреть британское дерби на ЧМ-2022

Нечасто на мундиалях встречаются представители одной страны

Во вторник, 29 ноября, на чемпионате мира по футболу в Катаре состоится дерби Британии — Уэльс — Англия.

Матч группы B Уэльс — Англия будет доступен для просмотра в прямом эфире в Украине на платформе megogo. Игра также будет доступна в записи на suspilne.media и на региональных каналах общественного вещания ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" и т.д.). Этот поединок пройдет в рамках десятого игрового дня на мундиале.

Игра 3-го тура группового раунда ЧМ-2022 Уэльс — Англия состоится на стадионе "Ахмед бин Али" в Ар-Райяне, начало встречи — в 21:00 по киевскому времени. Параллельно этому матчу пройдет дуэль других представителей квартета B Ирана и США. Все четіре команды имеют шансы на выход в плей-офф, худшие шансы — у валлийцев, лучшие — у англичан.

Напомним, в первом туре ЧМ-2022 по футболу английские "Львы" растоптали Иран, победив с разгромным счетом 6:2, а валлийские "Драконы" добыли ничью в поединке с США (1:1). Во втором туре Уэльс в меньшинстве проиграл иранцам (0:2), а англичане и американцы поделили очки (0:0).