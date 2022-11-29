Уельс — Англія: де і коли дивитись британське дербі на ЧС-2022

Не часто на мундіалях зустрічаються представники однієї країни

У вівторок, 29 листопада, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі відбудеться дербі Британії — Уельс — Англія.

Матч групи B Уельс — Англія буде доступний для перегляду у прямому ефірі в Україні на платформі megogo. Гра також буде доступна у записі на suspilne.media та на регіональних каналах суспільного телебачення ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" тощо). Цей поєдинок відбудеться у рамках десятого ігрового дня на мундіалі.

Гра 3-го туру групового раунду ЧС-2022 Уельс — Англія пройде на стадіоні "Ахмед бін Алі" в Ар-Райяні, початок зустрічі — о 21:00 за київським часом. Паралельно цьому матчу пройде дуель інших представників квартету B Ірану та США. Усі чотири команди мають шанси на вихід у плей-офф, найгірші шанси — у валлійців, найкращі — у англійців.

Нагадаємо, у першому турі ЧС-2022 з футболу англійські "Леви" розтоптали Іран, перемігши з розгромним рахунком 6:2, а валлійські "Дракони" вибороли нічию в поєдинку зі США (1:1). У другому турі Уельс у меншості програв іранцям (0:2), а англійці та американці поділили очки (0:0).