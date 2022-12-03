Календарь 1/8 финала ЧМ-2022: кто с кем сыграет в плей-офф
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На мундиале в Катаре осталось 16 команд
На чемпионате мира по футболу начинается пора решающих матчей. Групповой этап позади и определились пары 1/8 финала.
Расписание матчей плей-офф ЧМ-2022
3 декабря, суббота
- Нидерланды — США (17:00)
- Аргентина — Австралия (21:00)
4 декабря, воскресенье
- Франция — Польша (17:00)
- Англия — Сенегал (21:00)
5 декабря, понедельник
- Япония — Хорватия (17:00)
- Бразилия — Южная Корея (21:00)
6 декабря, вторник
- Марокко — Испания (17:00)
- Португалия — Швейцария (21:00)
Сетка плей-офф ЧМ-2022
Кстати, на мундиале в Катаре готова устроить сексуальную революцию фанатка сборной Хорватии. Ивана Кньолл с каждым матчем приходит на трибуны во все более откровенных нарядах. И это несмотря на суровые местные законы. Модель не верит, что ее посадят в тюрьму из-за бикини.
Ранее мы писали, что специалисты никак не могли определить, кто забил гол в ворота Уругвая — Криштиану Роналду или Бруну Фернандеш.
А потом в Интернете разгорелись новые споры — о голе Японии в ворота Испании. Болельщики были уверены, что мяч пересек линию поля перед голевой передачей.