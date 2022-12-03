Календарь 1/8 финала ЧМ-2022: кто с кем сыграет в плей-офф

На мундиале в Катаре осталось 16 команд

На чемпионате мира по футболу начинается пора решающих матчей. Групповой этап позади и определились пары 1/8 финала.

Расписание матчей плей-офф ЧМ-2022

3 декабря, суббота

Нидерланды — США (17:00)

Аргентина — Австралия (21:00)

4 декабря, воскресенье

Франция — Польша (17:00)

Англия — Сенегал (21:00)

5 декабря, понедельник

Япония — Хорватия (17:00)

Бразилия — Южная Корея (21:00)

6 декабря, вторник

Марокко — Испания (17:00)

Португалия — Швейцария (21:00)

Сетка плей-офф ЧМ-2022

Кстати, на мундиале в Катаре готова устроить сексуальную революцию фанатка сборной Хорватии. Ивана Кньолл с каждым матчем приходит на трибуны во все более откровенных нарядах. И это несмотря на суровые местные законы. Модель не верит, что ее посадят в тюрьму из-за бикини.

Ранее мы писали, что специалисты никак не могли определить, кто забил гол в ворота Уругвая — Криштиану Роналду или Бруну Фернандеш.

А потом в Интернете разгорелись новые споры — о голе Японии в ворота Испании. Болельщики были уверены, что мяч пересек линию поля перед голевой передачей.