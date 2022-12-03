Календар 1/8 фіналу ЧС-2022: хто з ким зіграє у плей-офф
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На мундіалі у Катарі залишилося 16 команд
На чемпіонаті світу з футболу починається час вирішальних матчів. Груповий етап позаду і визначилися пари 1/8 фіналу.
Розклад матчів плей-оф ЧС-2022
3 грудня, субота
- Нідерланди — США (17:00)
- Аргентина — Австралія (21:00)
4 грудня, неділя
- Франція — Польща (17:00)
- Англія — Сенегал (21:00)
5 грудня, понеділок
- Японія — Хорватія (17:00)
- Бразилія — Південна Корея (21:00)
6 грудня, вівторок
- Марокко — Іспанія (17:00)
- Португалія — Швейцарія (21:00)
Сітка плей-офф ЧС-2022
До речі, на мундіалі в Катарі готова зробити сексуальну революцію фанатка збірної Хорватії. Івана Кньолл з кожним матчем приходить на трибуни у дедалі відвертіших вбраннях. І це попри суворі місцеві закони. Модель не вірить, що її ув’язнять через бікіні.
Раніше ми писали, що фахівці ніяк не могли визначити, хто забив гол у ворота Уругваю – Кріштіану Роналду чи Бруну Фернандеш.
А потім в Інтернеті розгорілися нові суперечки — про гол Японії у ворота Іспанії. Вболівальники були впевнені, що м’яч перетнув лінію поля перед гольовою передачею.