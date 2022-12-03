Календар 1/8 фіналу ЧС-2022: хто з ким зіграє у плей-офф

На мундіалі у Катарі залишилося 16 команд

На чемпіонаті світу з футболу починається час вирішальних матчів. Груповий етап позаду і визначилися пари 1/8 фіналу.

Розклад матчів плей-оф ЧС-2022

3 грудня, субота

Нідерланди — США (17:00)

Аргентина — Австралія (21:00)

4 грудня, неділя

Франція — Польща (17:00)

Англія — Сенегал (21:00)

5 грудня, понеділок

Японія — Хорватія (17:00)

Бразилія — Південна Корея (21:00)

6 грудня, вівторок

Марокко — Іспанія (17:00)

Португалія — Швейцарія (21:00)

Сітка плей-офф ЧС-2022

До речі, на мундіалі в Катарі готова зробити сексуальну революцію фанатка збірної Хорватії. Івана Кньолл з кожним матчем приходить на трибуни у дедалі відвертіших вбраннях. І це попри суворі місцеві закони. Модель не вірить, що її ув’язнять через бікіні.

Раніше ми писали, що фахівці ніяк не могли визначити, хто забив гол у ворота Уругваю – Кріштіану Роналду чи Бруну Фернандеш.

А потім в Інтернеті розгорілися нові суперечки — про гол Японії у ворота Іспанії. Вболівальники були впевнені, що м’яч перетнув лінію поля перед гольовою передачею.