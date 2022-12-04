Япония - Хорватия: онлайн матча ЧМ-2022
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Текстовая трансляция матча с видео повтором голов
Очередной матч плей-офф чемпионата мира по футболу пройдет 5 декабря. В 1/8 финала встречаются сборные Японии и Хорватии. Начало встречи в 17:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн текстовую трансляцию матча с повторами голов.
Япония
Команда сенсационно вышла из группы с первого места, отправив домой сборную Германии.
Германия – Япония — 1:2
Япония – Коста-Рика — 0:1
Япония – Испания — 2:1
Хорватия
В своей группе хорваты заняли второе место, пропустив вперед Марокко.
Марокко – Хорватия — 0:0
Хорватия – Канада — 4:1
Хорватия – Бельгия — 0:0
История встреч
На международной арене национальные сборные трижды пересекались между собой.
- 2006. Япония — Хорватия — 0:0 (ЧМ)
- 1998. Япония — Хорватия — 0:1 (ЧМ)
- 1997. Япония — Хорватия — 4:3 (ТМ)
Кто фаворит
Букмекеры считают, что шансы у европейской команды пробиться в следующий раунд немного выше, чем у представителей Азии. Котировки на основное время: победа Хорватии — 2,08, ничья — 3,35, победа Японии — 4,10. Коэффициент на выход в четвертьфинал: Хорватия — 1,53, Япония — 2,60.
Где смотреть
На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будет показывать платформа Megogo.
Напомним, что на чемпионате мира настоящий фурор устроила хорватская болельщица Ивана Кньолл. Катарские зрители невероятно счастливы, когда она проходит мимо. И сразу ее фотографируют.
Кстати, ранее в Катаре заметили самую крутую болельщицу сборной Хорватии. Она популярней даже чем Кньолл.