Япония - Хорватия: онлайн матча ЧМ-2022

Текстовая трансляция матча с видео повтором голов

Очередной матч плей-офф чемпионата мира по футболу пройдет 5 декабря. В 1/8 финала встречаются сборные Японии и Хорватии. Начало встречи в 17:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн текстовую трансляцию матча с повторами голов.

Япония

Команда сенсационно вышла из группы с первого места, отправив домой сборную Германии.

Германия – Япония — 1:2

Япония – Коста-Рика — 0:1

Япония – Испания — 2:1

Хорватия

В своей группе хорваты заняли второе место, пропустив вперед Марокко.

Марокко – Хорватия — 0:0

Хорватия – Канада — 4:1

Хорватия – Бельгия — 0:0

История встреч

На международной арене национальные сборные трижды пересекались между собой.

2006. Япония — Хорватия — 0:0 (ЧМ)

1998. Япония — Хорватия — 0:1 (ЧМ)

1997. Япония — Хорватия — 4:3 (ТМ)

Кто фаворит

Букмекеры считают, что шансы у европейской команды пробиться в следующий раунд немного выше, чем у представителей Азии. Котировки на основное время: победа Хорватии — 2,08, ничья — 3,35, победа Японии — 4,10. Коэффициент на выход в четвертьфинал: Хорватия — 1,53, Япония — 2,60.

Где смотреть

На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будет показывать платформа Megogo.

Напомним, что на чемпионате мира настоящий фурор устроила хорватская болельщица Ивана Кньолл. Катарские зрители невероятно счастливы, когда она проходит мимо. И сразу ее фотографируют.

Кстати, ранее в Катаре заметили самую крутую болельщицу сборной Хорватии. Она популярней даже чем Кньолл.